Η δημοφιλής μουσικός διασκεύασε το κομμάτι του Bowie, “It’s No Game (No. 1)”, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στις μουσικές συλλογές της Peloton στον αθλητικό εξοπλισμό της

Την απόκτηση των δικαιωμάτων ολόκληρης της δισκογραφίας του David Bowie ανακοίνωσε η εταιρία Peloton, στον αθλητικό εξοπλισμό της οποίας θα μπορούν οι χρήστες να την απολαύσουν. Πέρα από τους δίσκους του Bowie, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει σε αυτόν και τρία αποκλειστικά remixes, δια χειρός St. Vincent, Honey Dijon και TOKiMONSTA.

Στη δική της συμβολή, η St. Vincent (κατά κόσμον Annie Clark), διασκεύασε το κομμάτι του 1980, “It’s No Game (No. 1)”, το οποίο και εμφανίζεται στον δίσκο του Bowie, Scary Monsters (And Super Creeps).

Η Honey Dijon, από την άλλη, ανέλαβε το κλασικό title track του Let’s Dance, ενώ η TOKiMONSTA διασκεύασε το “Golden Years”, lead single του Station To Station LP.

Δείτε εδώ ένα teaser της David Bowie Collection της Peloton, η οποία και θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του Peloton App από την ερχόμενη Τετάρτη: