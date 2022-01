Για τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες αλλά και για τη σχέση του με τον πρώην bandmate του στους Smiths, τον Morrissey, μίλησε ο χαρισματικός Johnny Marr σε συνέντευξή του στο περιοδικό Uncut.

Ο θρυλικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε στο βρετανικό περιοδικό για τη νέα του δισκογραφική δουλειά, το Fever Dreams Pt 1-4, όπως και για τις συνεργασίες του με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Cribs, οι Modest Mouse, ο Nile Rodgers, η Chrissie Hynde, ο Bernard Sumner των New Order, η Billie Eilish, ο Hans Zimmer και πολλοί ακόμα.

Ο Marr ανέφερε ότι η αφοσίωση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση μιας καλλιτεχνικής σχέσης σε ένα συγκρότημα, γεγονός που είναι γνωστό ότι δεν επετεύχθη στην περίπτωση του πρώην frontman των Smiths.

«Είναι υπεραπλουστευτικό έτσι όπως το λέω, όμως ένας από τους λόγους που υπήρξα σε τόσα συγκροτήματα ήταν το ότι επιθυμούσα να τους είμαι αφοσιωμένος» ανέφερε ο Marr. «Δεν θα σας φανεί περίεργο αν πω ότι είμαι κοντά με όλους όσους έχω δουλέψει – εκτός από τον προφανή. Και αυτό δεν θα έπρεπε να σας εκπλήσσει, γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί, εγώ και ο Morrissey. Όμως με όλους αυτούς τους διαφορετικούς μουσικούς, μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο, να διαλέξω έναν και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε προηγουμένως».

Pick up the new @uncutmagazine for an exclusive Fever Dreams Pts 1-4 interview with contributions from Isaac Brock, Bryan Ferry, Bernard Sumner, Chrissie Hynde and Nile Rodgers, plus a free 12 track CD. https://t.co/zaITS3gfsM pic.twitter.com/EccJCRSWVd