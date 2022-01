Τον εορτασμό της 30ης επετείου της ξεκινά σήμερα η ιστορική πλέον δισκογραφική εταιρεία, Interscope Records. Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Τέχνης του Λος Άντζελες (LACMA) θα παρουσιάσει πάνω από 50 έργα τέχνης, σε μια έκθεση με τίτλο “Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined”. Η έκθεση θα αποτελείται από έργα μιας μεγάλης ομάδας εικαστικών καλλιτεχνών που έχουν εμπνευστεί από τραγουδιστές του κασέ της Interscope Records. Πιο συγκεκριμένα, οι Cecily Brown, Julie Curtiss, Shepard Fairey, Lauren Halsey, Damien Hirst, Rashid Johnson, Takashi Murakami, Richard Prince, Ed Ruscha, Kehinde Wiley και πολλοί άλλοι αξιόλογοι εικαστικοί καλλιτέχνες, έχουν δημιουργήσει πρωτότυπα έργα εμπνευσμένα από άλμπουμ και τραγούδια των 2Pac., Billie Eilish, Dr. Dre, Eminem, Gwen Stefani, Juice WRLD, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Mary J. Blige, MGK, Nine Inch Nails, No Doubt, Olivia Rodrigo, Selena Gomez, Snoop Dogg, U2 κ.ά!

Το φιλόδοξο αυτό project οργανώθηκε από τον συνιδρυτή της Interscope Records, Jimmy Lovine, τον τωρινό πρόεδρο John Janick, το μουσικό στέλεχος Josh Abraham και τον αντιπρόεδρο της Interscope Steve Berman, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με όλους τους μουσικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες. Η ομάδα συνεργάστηκε επίσης με τον επιμελητή Διακοσμητικών Τεχνών και Σχεδίου του LACMA, Staci Steinberger, για τη συλλογική οργάνωση της έκθεσης.

Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined

VISUAL ARTISTS MUSICAL ARTISTS

Adam Pendleton Dr. Dre – The Chronic

Amoako Boafo 6LACK - FREE 6LACK

Anna Park Billie Eilish - When We All Fall Asleep Where Do We Go?

Anna Weyant Gwen Stefani – The Sweet Escape

Burnt Toast Timbaland – Shock Value*

Burnt Toast N.E.R.D. – Seeing Sounds*

Cecily Brown Billie Eilish-dont smile at me

Chloe Wise Yeah Yeah Yeahs - It's Blitz!

Damien Hirst Eminem – Entire Catalogue

Derrick Adams Mary J. Blige - The Breakthrough

Ed Ruscha 2Pac - All Eyez On Me

Emily Mae Smith Nine Inch Nails - Broken

Ferrari Sheppard Blackstreet – “No Diggity”

Genesis Tramaine Summer Walker - Over It

Henni Alftan Olivia Rodrigo - SOUR

Henry Taylor Kendrick Lamar - DAMN. ("DNA")

Hilary Pecis Selena Gomez - Rare

Issy Wood Gwen - Love. Angel. Music. Baby. ("Cool")

Jenna Gribbon Lana Del Rey - Born To Die

Jennifer Guidi BLACKPINK - THE ALBUM

John Currin U2 – “Beautiful Day”

Jordy Kerwick MGK- Tickets to My Downfall ("My Bloody Valentine")

Julie Curtiss No Doubt - Tragic Kingdom ("Just a Girl")

KAWS Dogg - Doggystyle

Kehinde Wiley Dr. Dre - The Chronic 2001

Lauren Halsey Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly

Lisa Yuskavage Billie Eilish - Happier Than Ever

Loie Hollowell Lady Gaga - Fame Monster

Lucy Bull No Doubt - Tragic Kingdom ("Spiderwebs")

Mark Quinn MGK - Tickets to My Downfall

Matthew Wong Lana Del Rey - Paradise

Fulton Leroy Washington

AKA Mr. Wash The Game – The Documentary

Nicolas Party Lady Gaga - Joanne

Nina Chanel Abney 2Pac - The Don Killuminati: The 7 Day Theory

OSGEMEOS Black Eyed Peas - The E.N.D.

Rashid Johnson Kendrick Lamar - Good Kid MAAD City

Raymond Pettibon Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

Reggie Burrows Hodges Kendrick Lamar - Good Kid M.A.A.D City ("Swimming Pools" (Drank))

Richard Prince Nine Inch Nails - The Downward Spiral

Sayre Gomez 50 Cent - Get Rich or Die Tryin'

Shepard Fairey Yeah Yeah Yeahs - Fever To Tell

Stanley Whitney Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly ("King Kunta")

Takashi Murakami Juice WRLD - Goodbye and Good Riddance

Titus Kaphar Eve - Scorpion

Toyin Ojih Odutola Kendrick Lamar - DAMN.

Umar Rashid Tupac – Me Against The World

Will Boone Helmet – Meantime