Η ταινία This Much I Know To Be True, σε σκηνοθεσία Andrew Dominik, θα εξερευνήσει τη φιλία, αλλά και τη μουσική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών ανά τα χρόνια

Την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ για τη σχέση και τη συνεργασία τους ανακοίνωσαν οι Nick Cave και Warren Ellis, με τίτλο This Much I Know To Be True.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τους δύο καλλιτέχνες θα αποτελεί συνοδευτικό του μουσικού ντοκιμαντέρ του 2016, One More Time With Feeling, και σε αυτό, Cave και Ellis πρόκειται να συνεργαστούν με τον σκηνοθέτη, Andrew Dominik.

Στο This Much I Know To Be True πρόκειται να εξεταστεί η εξέλιξη της σχέσης και της συνεργασίας των δύο δημιουργών κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Ghosteen του 2019 και του Carnage του 2021.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία γυρίστηκε στο Λονδίνο και το Brighton το 2021, ενώ σε αυτή θα υπάρχει και μια special εμφάνιση της κοντινής φίλης και συνεργάτιδας των δύο μουσικών, Marianne Faithfull“. Στην ταινία, το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να δει το εργαστήριο όπου ο Cave δημιουργεί μια σειρά αγαλμάτων τα οποία «αναπαριστούν τη ζωή του Διαβόλου».

Το This Much I Know To Be True αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2022 και περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.