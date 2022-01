Το πλήρες line-up του φεστιβάλ Coachella ανακοινώθηκε και επίσημα, με τον Kanye West, τη Billie Eilish και τον Harry Styles να αποτελούν τους headliners της επιστροφής του έπειτα από δύο χρόνια σιγής εξαιτίας της πανδημίας. Στο φεστιβάλ αναμένεται να λάβει χώρα και η μεγάλη συναυλιακή επιστροφή των Swedish House Mafia.

Η φετινή εκδοχή του φεστιβάλ είναι μοιρασμένη σε δύο Σαββατοκύριακα (15-17 Απριλίου και 22-24 Απριλίου) και θα διεξαχθεί στο Empire Polo Club του Indio της California.

Άλλοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα που θα εμφανιστούν σε αυτό είναι οι Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Joji, Jamie xx και Run the Jewels.

Στο line-up συμμετέχουν επίσης οι Danny Elfman, Carly Rae Jepsen, Big Sean, IDLES, Spiritualized, Stromae, BROCKHAMPTON, King Gizzard and the Lizard Wizard, Caribou, Caroline Polachek, Vince Staples, Ari Lennox, Kim Petras και πολλοί ακόμα.

Ο Travis Scott, ο οποίος και φημολογείτο έντονα ότι θα βρισκόταν και ο ίδιος στον ρόλο του headliner, αφαιρέθηκε από το bill φεστιβάλ, έπειτα από την τραγωδία που έλαβε χώρα στο Astroworld την περασμένη χρονιά. Οι Rage Against the Machine, που επρόκειτο να εμφανιστούν στην εκδοχή του φεστιβάλ για το 2020, επίσης δεν συγκαταλέγονται στο φετινό του πρόγραμμα.

Η Eilish αναμένεται με την εμφάνισή της αυτή να γίνει η νεότερη headliner στην ιστορία του Coachella, έπειτα από την breakout performance στο φεστιβάλ το 2019.

