Το κομμάτι αποτελεί το A-side ενός 7" single από τις ηχογραφήσεις του As Days Get Dark του 2021

Το νέο τους single με τίτλο “Aphelion” μοιράστηκαν με το κοινό οι Arab Strap. Το κομμάτι αποτελεί το A-side ενός 7" single από τις ηχογραφήσεις του As Days Get Dark του 2021 και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Μαρτίου από την Rock Action. Στην ίδια κυκλοφορία θα περιλαμβάνεται και το κομμάτι “Flutter”.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Aidan Moffat των Arab Strap μίλησε για την κυκλοφορία: «Τα δύο αυτά κομμάτια γράφτηκαν, ηχογραφήθηκαν και μιξαρίστηκαν κατά τη διάρκεια των sessions για το As Days Get Dark, όμως όσο κι αν τα αγαπήσαμε δεν μπορούσαμε να τα τοποθετήσουμε κάπου στην τελική μορφή του δίσκου. Ίσως έχει να κάνει με το ότι αυτά διαθέτουν τις δικές τους, αυτόνομες ταυτότητες, κάποιες φορές ένα κομμάτι ακούγεται καλύτερα μόνο του, όταν δεν είναι μέρος ενός συνόλου που ζητά την προσοχή μας. Για να γιορτάσουμε την επέτειο της κυκλοφορίας του δίσκου, σας παρουσιάζουμε δύο μοναχικά κομμάτια που ξέφυγαν από το As Days Get Dark. Δύο μαύρα πρόβατα που μπορεί να μην ταιριάζουν με την υπόλοιπη οικογένεια και που παρ’ ότι δεν είναι πολύ χαρούμενα, αξίζουν μια αγκαλιά».

Οι Moffat και Malcolm Middleton διέλυσαν τους Arap Strap μετά την κυκλοφορία του LP τους από το 2005, The Last Romance. Επανενώθηκαν το 2016 για μια περιοδεία. Το As Days Get Dark αποτελεί τον πρώτο δίσκο των Arab Strap μετά από αυτήν τους την επανένωση, ενώ το συγκρότημα επανακυκλοφόρησε το ντεμπούτο του από το 1996, The Week Never Starts Round Here, τόσο το 2010 όσο και το 2019.

Ακούστε εδώ το “Aphelion”: