Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του αγαπημένου συγκροτήματος με τίτλο The Tipping Point

Ένας μήνας μας χωρίζει πλέον από την κυκλοφορία του επικείμενου δίσκου των Tears for Fears με τίτλο The Tipping Point, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος τους εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Το συγκρότημα μοιράστηκε γι’ αυτόν τον λόγο και το τελευταίο του single από αυτόν, με τίτλο “Break the Man”.

Με απαλό πιάνο και εκρηκτικές κιθάρες, το “Break the Man” αποτελεί μια ωδή στις γυναίκες που μάχονται για την καταστροφή της πατριαρχίας. «Αισθάνομαι ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, προέρχονται ως ένα βαθμό από την ανδρική κυριαρχία», ανέφερε ο τραγουδιστής των Tears for Fears, Curt Smith, για το single. «Πρόκειται για ένα κομμάτι για μια γυναίκα που είναι αρκετά δυνατή ώστε να αντιμετωπίσει έναν άνδρα. Για μένα αυτή θα ήταν η απάντηση σε πολλά από τα προβλήματα στον κόσμο – μια καλύτερη ισορροπία ανδρών -γυναικών».

Το “Break the Man” είναι το τρίτο single του Tipping Point, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από την Concord Records. Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος για προπαραγγελίες. Οι Tears for Fears μοιράστηκαν προηγουμένως με το κοινό το title track του δίσκου, όπως και το single “No Small Thing”.

Το θρυλικό συγκρότημα της synth pop αναμένεται να ξεκινήσει αυτή τη χρονιά μια περιοδεία με τους Garbage.

Ακούστε εδώ το “Break the Man”: