Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο διοργανωτής του θρυλικού φεστιβάλ του Woodstock, Michael Lang.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειάς του, Michael Pagnotta, ο Lang πέθανε μετά από επιπλοκές μιας σπάνιας μορφής λεμφώματος.

We are very sad to hear that legendary Woodstock icon and long time family friend Michael Lang has passed at 77 after a brief illness. Rest In Peace. pic.twitter.com/wTVNoZ353r — MichaelPagnotta (@reachmp) January 9, 2022

Έχοντας παρατήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, ο Michael Lang, κάτοικος του Brooklyn, μετακόμισε στο Miami για να γίνει διοργανωτής events, μεταξύ των οποίων και αυτό του Miami Pop Festival του 1968, στο οποίο και συμμετείχε ο Jimi Hendrix.

Την επόμενη χρονιά, ο 24χρονος τότε Lang, μαζί με τους businessmen John Roberts και Joel Rosenman, αλλά και τον promoter, Artie Kornfeld, δημιούργησε το Woodstock Music And Art Fair. Στο φεστιβάλ που έμεινε στη ιστορία συμμετείχαν ο Hendrix, η Janis Joplin, οι Jefferson Airplane, οι Creedence Clearwater Revival, οι Grateful Dead, οι Who, οι Sly and the Family Stone, ο Joe Cocker και οι Crosby, Stills, Nash & Young.

Με μότο το “Three Days Of Peace And Music”, το φεστιβάλ που έλαβε χώρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης μάζεψε περίπου 400,000 άτομα στο κοινό του και αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις όλων των εποχών, η οποία και άφησε το στίγμα της σε όλες τις τέχνες, αλλά και την πολιτική της περιόδου.

Ο Lang είχε μιλήσει αναλυτικά για την ιστορική διοργάνωση στο ντοκιμαντέρ του 1970 με τίτλο Woodstock. Ο ίδιος διοργάνωσε follow-up events του φεστιβάλ, το Woodstock ‘94 (με τους Nine Inch Nails, Green Day και Red Hot Chili Peppers), αλλά και το Woodstock ‘99, με sets καλλιτεχνών όπως οι Limp Bizkit, Metallica και Rage Against The Machine.

Ο Lang συμμετείχε στα πλάνα διοργάνωσης και του Woodstock 50, το οποίο επρόκειτο να λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2019 με performances καλλιτεχνών όπως οι JAY-Z, Miley Cyrus, The Killers και Halsey. Το event τελικά ακυρώθηκε λόγω απόσυρσης των τότε χορηγών του.

Δείτε εδώ tributes για τον εκλιπόντα Michael Lang:

Rest In Peace, Michael Lang, visionary behind the Woodstock Festival. This impromptu pic was taken in front of Bread Alone on Tinker Street in the town of Woodstock just as Michael’s plans for Woodstock 50 were falling apart. I like to think we lifted his spirits a bit that day. pic.twitter.com/1Az3aMe2XP — Shakedown Gallery 𓂀 (@shakedownart) January 9, 2022

R.I.P to Michael Lang, one of the Fab Four who helped get Woodstock off the ground in 1969. Here's one his last appearances talking about the festival.https://t.co/IY6M2lbKRu — Justin Rugnetta (@JustinRugnetta) January 9, 2022

JUST IN: #Woodstock organizer @HippyMike1969 MICHAEL LANG passed .RIP man! I was a baby when #Woodstock happened but lived near the site; remember growing up the stories from those who went LANG helped pull off one of the most impossible and immortalized music events in history! pic.twitter.com/UHRP6Bib87 — Indie Rock Cafe (@IndieRockCafe) January 9, 2022

The man behind the greatest concert ever.

RIP Michael Lang.

Thank you for turning me onto Sly & The Family Stone, when I saw the doc, as a kid.

I can't even put into words how much seeing Woodstock for the first time meant to me.

It was a life changer. https://t.co/FA5WIWAuXt — Razz (@RazzleLand) January 9, 2022