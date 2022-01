Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής των Parliament/Funkadelic, Calvin Simon.

Τα νέα έγιναν γνωστά από τον πρώην μπασίστα τους, Bootsy Collins, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, με τα αίτια θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο Simon υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της αμερικανικής μουσικής κολλεκτίβας της funk, ενώ αρχικά, στα late 50s, υπήρξε μέλος του doo-wop group των Parliaments.

Ο ίδιος αποχώρησε από το συγκρότημα μαζί με τα original μέλη των Parliaments, Fuzzy Haskins και Grady Thomas, το 1977, μετά από διενέξεις που σχετίζονταν με τα δικαιώματα και τις οικονομικές απολαβές των νέων μελών που εισέρχονταν σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στους Parliament-Funkadelic, ο ίδιος συμμετείχε στα κλασικά κομμάτια τους ‘Give Up the Funk’, ‘Flash Light’ και ‘Maggot Brain’.

Μετά την αποχώρησή τους από το συγκρότημα, οι Simon, Haskins και Thomas κυκλοφόρησαν το 1981 το Connections & Disconnections με το όνομα των Funkadelic. Οι ίδιοι χρησιμοποίησαν το όνομα Original P για τον δίσκο του 1998 What Dat Shakin’ και για το Original P Introducing the Westbound Souljaz του 2001.

Ο Simon σταδιακά στράφηκε στην gospel μουσική και εξέδωσε solo ντεμπούτο δίσκο το 2004, με τίτλο Share the News. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της περιοδείας του για τον δίσκο, διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς και μετά από εγχείρηση και θεραπεία συνέχισε να γράφει μουσική. Το 2016 κυκλοφόρησε τον δίσκο του, It’s Not Too Late, αλλά και το I Believe του 2018.

Ο Calvin Simon εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Parliament-Funkadelic το 1997.

Διαβάστε εδώ tributes για τον Simon:

From doo-wop to funk rock. RIP to vocalist & soulful pioneer Calvin Simon, original member of The Parliaments and Parliament-Funkadelic. Photo #1: The Parliaments circa 1960s, Simon 2nd from left. Photo #2 Michael Ochs Archives: Parliament-Funkadelic 1971, Simon in white jacket. pic.twitter.com/PddN4kCwnm — DJ Soul Sister (@djsoulsister) January 7, 2022

Calvin Simon, a founding member of Parliament-Funkadelic, has died at 79.

He joined George Clinton in the 1950s as part of The Parliaments, and helped send funk, RnB, soul, disco, punk and rock into a new orbit. pic.twitter.com/fFYpMMTabe — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) January 8, 2022

The whole P-funk crew was filled with pioneers - sad to see any of them go. https://t.co/JMpbPUvVV4 — Tom Foreman (@tomforemancnn) January 8, 2022