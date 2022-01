Διαθέσιμα για streaming είναι πλέον τα περίφημα Hanukkah Sessions των Dave Grohl και Greg Kurstin σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο frontman των Foo Fighters και ο παραγωγός, Greg Kurstin, συναντήθηκαν πέρυσι αλλά και φέτος στα Hanukkah Sessions, όπου διασκεύασαν σειρά από μουσικά κομμάτια καλλιτεχνών εβραϊκής καταγωγής, ένα για κάθε μία από τις οκτώ ημέρες του Hanukkah.

Το 2020, οι δύο καλλιτέχνες διασκεύασαν κομμάτια των Beastie Boys, Drake, Mountain, Peaches, Bob Dylan, Elastica, The Knack και The Velvet Underground, ενώ το 2021 συνέχισαν με τους Lisa Loeb (‘Stay (I Missed You)’), Ramones (‘Blitzkrieg Bop’), Barry Manilow (‘Copacabana’), Van Halen (‘Jump’), Amy Winehouse (‘Take The Box’), Billy Joel (‘Big Shot’), The Clash (‘Train in Vain’) και KISS (‘Rock And Roll All Nite’).

Οι δύο σεζόν είχαν αρχικά αναρτηθεί στο YouTube, όμως τώρα ο Grohl έκανε διαθέσιμα και τα 16 covers για stream στα Spotify, Apple Music και σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ακούστε τα στο Spotify εδώ: