Το ντοκιμαντέρ, Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακυκλοφόρητο υλικό από κοινές εμφανίσεις τους σε συναυλίες που φτάνουν μέχρι και τη δεκαετία του ‘70

Ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ με τίτλο Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name, πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, με πρωταγωνιστές φυσικά τους δύο μουσικούς. Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό από κοινές εμφανίσεις τους σε συναυλίες που φτάνουν μέχρι και τη δεκαετία του ’70, αλλά και συνεντεύξεις στις οποίες μιλούν αναλυτικά για την καριέρα τους.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές από την ‘Troubadour’ reunion tour των King και Taylor από το 2010, συμπεριλαμβανομένων των κομματιών ‘You’ve Got A Friend’, ‘It’s Too Late’ και ‘Sweet Baby James’.

Στο trailer περιλαμβάνονται επίσης εκτελέσεις των κομματιών ‘So Far Away’ και ‘Fire and Rain’, ενώ τα live shows που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ ξεκινούν από το 1970 για να φτάσουν στις μέρες μας.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Frank Marshall σε παραγωγή CNN Films και HBO Max, και περιλαμβάνει συνέντευξη των King και Taylor από τον Ιούλιο το 2021 στο Southern New Hampshire University Arena στο Manchester.

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη φιλία των King και Taylor, όπως και την ιστορία πίσω από μερικά κομμάτια τους.

Το Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιανουαρίου στο CNN.

Δείτε εδώ το trailer μέσω του Rolling Stone.