Με τις ομοιότητες μεταξύ του τραγουδιού της "Into The Grove" (1985) και του πρόσφατου "Pluto's Last Comet" του Tory Lanez ασχολήθηκε η Madonna, εγκαλώντας τον R&B καλλιτέχνη για την «παράνομη χρήση» του κομματιού.

Το "Pluto's Last Comet" υπάρχει στο πρόσφατο, έκτο άλμπουμ του Lanez, Alone At Prom, το οποίο είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την ποπ της δεκαετίας του '80. Φαίνεται ότι ο Lanez σάμπλαρε τη synth μελωδία πίσω από το "Into The Grove", αλλά... "ξέχασε" τα αντίστοιχα credits.

H Madonna σχολίασε μια πρόσφατη ανάρτηση του Lanez στο Instagram, γράφοντας: “Read your messages for illegal usage of my song get into the groove!”.

Ακούστε εδώ και τα δύο κομμάτια: