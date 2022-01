Ένα μηνιαίο αφιέρωμα στον David Bowie πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο το BFI, με τίτλο Bowie: Starman And The Silver Screen.

Έπειτα από την ακύρωσή του τον Ιανουάριο του 2021 λόγω της πανδημίας, το event θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου στο BFI Southbank του Λονδίνου, για να συμπέσει με αυτά που θα ήταν τα 75α γενέθλια του ιστορικού καλλιτέχνη.

Το μηνιαίο event θα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών εμφανίσεων και συναυλιών του Bowie, από το The Man Who Fell To Earth, το Merry Christmas Mr. Lawrence και το Labyrinth, μέχρι την εμφάνισή του στο Glastonbury το 2000.

Επιπλέον, θα προβάλλεται ένα video essay από τον co-curator της σειράς BBC Inside Cinema, Rhidian Davis, με ταινίες που ενέπνευσαν τον Bowie. Αυτές περιλαμβάνουν το 2001: A Space Odyssey του Stanley Kubrick και το Taxi Driver του Martin Scorsese.

Στα πλαίσια του αφιερώματος πρόκειται να παρουσιαστούν και ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεοπτικές εκπομπές πάνω στο στίγμα που άφησε ο Bowie στην ποπ κουλτούρα, ενώ στις 7 Ιανουαρίου έχει ανακοινωθεί ένα after-party στο Spiritland του Royal Festival Hall, με ένα ιδιαίτερο DJ set από την Charlotte Hatherley.

Στις 8 Ιανουαρίου, θα δοθεί επίσης μια ομιλία του ακαδημαϊκού και συγγραφέα, Graham Rinaldi, με τίτλο David Bowie: So I Felt Like An Actor. Το event θα ακολουθήσει μιας προβολή της ταινίας μικρού μήκους του 1984, Jazzin’ For Blue Jean.

Τα εισιτήρια για το Bowie: Starman And The Silver Screen είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του BFI.