Η Bat for Lashes ένωσε τις δυνάμεις της με την Julianna Barwick για μια διασκευή στο αιθέριο κομμάτι της Björk, “ The Anchor Song”.

Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες εμφανίστηκαν μαζί σε μια Χριστουγεννιάτικη livestream συναυλία στις 17 Δεκεμβρίου, ερμηνεύοντας και τη διασκευή του κομματιού της Björk.

Η Bat For Lashes, ή κατά κόσμον, Natasha Khan, διασκεύασε επίσης το “Walking In The Air” από την animated ταινία, The Snowman, ενώ ερμήνευσε ακόμη μια διαφορετική εκδοχή του “Close Encounters” από τον δίσκο της, The Bride.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Khan κυκλοφόρησε το πρώτο της live δίσκο, με τίτλο Livestream at Home. Los Angeles, 2021.

