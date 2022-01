Τις επιλογές της σε 10 κατηγορίες για την 94η απονομή των βραβείων Oscar δημοσίευσε η Ακαδημία, η οποία και πρόκειται να διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάρτιο. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και οι κατηγορίες του Original Score και Original Song, οι οποίες και φέτος περιλαμβάνουν μερικά ιδιαίτερα λαμπερά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Οι υποψηφιότητες για την κατηγορία Original Song (Καλύτερου Τραγουδιού) περιλαμβάνουν την Beyoncé με το κομμάτι της για την ταινία King Richard, “Be Alive”, τους Jay-Z και Kid Cudi για το The Harder They Fall και το κομμάτι, “Guns Go Bang”, αλλά και την Billie Eilish και τον αδερφό της, Finneas, για το theme song στην τελευταία ταινία James Bond, No Time to Die.

Στην ίδια κατηγορία βρέθηκε επίσης η Ariana Grande με τον Kid Cudi για το “Just Look Up” της ταινίας Don’t Look Up, οι αδερφοί Sparks (Ron και Russell Mael) για το “So May We Start?” της ταινίας Annette, όπως και οι U2 με το κομμάτι του Sing 2, “Your Song Saved My Life”.

Στην κατηγορία για το Original Score, από την άλλη, βρέθηκε ο Hans Zimmer τόσο για το Dune, όσο και για το No Time to Die, ο Jonny Greenwood των Radiohead για το Power of the Dog και το Spencer, ο Daniel Hart για το Green Knight, ο Alexandre Desplat για το French Dispatch, και ο Kris Bowers για το King Richard.

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα με τις επιλογές των βραβείων.

Οι υπόλοιπες επιλογές των βραβείων που ανακοινώθηκαν ανήκουν στις κατηγορίρες Documentary Feature και Documentary Short Subject, International Feature Film, Makeup και Hairstyling, Sound, Animated και Live Action Short Film, αλλά και Visual Effects. Η πλήρης λίστα με τις υποψηφιότητες αναμένεται να ανακοινωθεί στις 8 Φεβρουαρίου.

Δείτε εδώ όλες τις επιλογές στην κατηγορία Original Song:

So We May Start?’ (Annette) – Ron Mael, Russell Mael

‘Down To Joy’ (Belfast) – Van Morrison

‘Right Where I Belong’ (Bring Wilson: Long Promised Road) – Brian Wilson, Jim James

‘Automatic Woman’ (Bruised) – H.E.R.

‘Dream Girl’ (Cinderella) – Idina Menzel, Laura Veltz

‘Beyond the Shore’ (CODA) – Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder, Marius de Vries

‘The Anonymous Ones’ (Dear Evan Hansen) – Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg

‘Just Look Up’ (Don’t Look Up) – Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson

‘Dos Oruguitas’ (Encanto) – Lin-Manuel Miranda

‘Somehow You Do’ (Four Good Days) – Diane Warren

‘Guns Go Bang’ (The Harder They Fall) – Jeymes Samuel, Scott Mescudi, Shawn Carter

‘Be Alive” (King Richard) – Beyoncé Knowles-Carter, Dixon

‘No Time to Die’ (No Time To Die) – Billie Eilish, Finneas O’Connell

‘Here I Am (Singing My Way Home)’ (Respect) – Jamie Alexander Hartmant, Jennifer Hudson, Carole King

‘Your Song Saved My Life’ (Sing 2) – Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr.

Δείτε εδώ όλες τις επιλογές στην κατηγορία Original Score:

Being The Ricardos – Daniel Pemberton

Candyman – Robert Aiki Aubrey Lowe

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

The French Dispatch – Alexandre Desplat

The Green Knight – Daniel Hart

The Harder They Fall – Jeymes Samuel

King Richard – Kris Bowers

The Last Duel – Harry Gregson-Williams

No Time To Die – Hans Zimmer

Parallel Mothers – Alberto Iglesias

The Power Of The Dog – Jonny Greenwood

Spencer – Jonny Greenwood

The Tragedy Of Macbeth – Carter Burwell