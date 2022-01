Μια Χριστουγεννιάτικη συναυλία μαζί με την οικογένειά του έδωσε ο Billy Corgan των Smashing Pumpkins, ο οποίος πρόσφατα έχασε τον πατέρα του, William Corgan Sr., από έμφραγμα.

Ο Billy Corgan ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του μέσα από ένα video, στο οποίο και ανέφερε: «Το show συνεχίζεται, έτσι πίστευε ο πατέρας μου», για να προσθέσει: «Ο πατέρας μου είχε τις δικές του δυσκολίες με τη μουσική και είχε μια πολύ μπερδεμένη και πολλές φορές πικρή σχέση με τη μουσική βιομηχανία. Ο ίδιος πίστευε ότι και εγώ θα είχα την ίδια σχέση. Όλα ξεκίνησαν με εκείνον, με εμένα να τον βλέπω να παίζει σε υπόγεια, σε sound checks και σε άδεια και βρωμερά μπαρ».

O Corgan εμφανίστηκε στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη συναυλία του στο Madam Zuzu’s, το vegan cake shop που διατηρεί ο ίδιος με την οικογένειά του στο Chicago.

Με τη σύντροφό του, Chloe Mendel, και τα δύο τους παιδιά, ο Corgan έπαιξε το “Do You Hear What I Hear?” και δύο ακόμη ακυκλοφόρητα γιορτινά κομμάτια, τα “Evergreen” και “The Magi and the Shiny Bright”.

Τα έσοδα από τη συναυλία διατέθηκαν στον τοπικό καταφύγιο ζώων, PAWS Chicago.

Δείτε εδώ υλικό από τη συναυλία: