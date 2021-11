Μια ευρωπαϊκή περιοδεία ανακοίνωσαν οι Arctic Monkeys για το καλοκαίρι του 2022, την πρώτη μετά από αυτή που έκαναν το 2019.

Η αγαπημένη μπάντα από το Sheffield πρόκειται να εμφανιστεί σε μια σειρά από ευρωπαϊκές πόλεις τον ερχόμενο Αύγουστο, και μιας που μερικές από τις στάσεις τους βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά στην Αθήνα, εμείς αναρωτιόμαστε αν οι Monkeys θα μπορούσαν να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη συναυλιακή ανακοίνωση για τη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Alex Turner και η παρέα του θα εμφανιστούν στην Κωνσταντινούπολη, το Burgas, την Pula και την Πράγα.

Η ανακοίνωση της περιοδείας του έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβεβαίωση από τον drummer τους, Matt Helders, ότι το έβδομο άλμπουμ τους είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο πριν από το καλοκαίρι.

Εμείς ελπίζουμε να προστεθεί ακόμη μια ημερομηνία στην επικείμενη περιοδεία των Monkeys!

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες της περιοδείας:

Αύγουστος 2022

9 – Istanbul, Turkey, Zorlu PSM

10 – Istanbul, Turkey, Zorlu PSM

12 – Burgas, Bulgaria, Port Of Burgas

16 – Pula, Croatia, Arena Pula

18 – Prague, Czech Republic, Výstaviště Praha

We are pleased to announce our headline shows in Turkey, Bulgaria, Croatia and Czech Republic in August 2022. Tickets go on sale at 10am CET on Wednesday 24th November. https://t.co/PaUDpilxTU pic.twitter.com/47FAHk29Wd