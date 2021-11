Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την Courtney Barnett πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά, με τίτλο Anonymous Club. Η ταινία καλύπτει μια περίοδο τριών ετών γύρω από την κυκλοφορία του δίσκου της Barnett, Tell Me How You Really Feel, από το 2018, ενώ η ίδια η Barnett διηγείται αποσπάσματα από τα ημερολόγια που εκείνη κρατούσε εκείνη την εποχή.

Η Barnett κυκλοφόρησε πρόσφατα το τέταρτο άλμπουμ της, Things Take Time, Take Time, ενώ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα feature στο site της, όπου αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν remixes στα κομμάτια του δίσκου. Η ίδια πρόκειται επίσης να ξεκινήσει την πρώτη της περιοδεία εδώ και τρία χρόνια από το Las Vegas μέσα στον Νοέμβριο.

Δείτε το trailer για το Anonymous Club εδώ: