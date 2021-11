Μια κολοσσιαία παγκόσμια περιοδεία ανακοίνωσαν οι King Gizzard and the Lizard Wizard, στην οποία πρόκειται να επισκεφθούν την Ευρώπη, αλλά και τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Το εγχώριο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει το συγκρότημα σε δύο συναυλίες του, με διαφορετικό σετ η καθεμία, στο Gagarin 205 τον ερχόμενο Ιούνιο.

Οι ταλαντούχοι και πολυγραφότατοι Αυστραλοί θα ξεκινήσουν την περιοδεία τους στα τέλη Μαρτίου από τη Νότια Αμερική και πιο συγκεκριμένα το Buenos Aires της Αργεντινής, ενώ η τελευταία τους στάση αναμένεται να είναι στην Οκλαχόμα τον Οκτώβριο.

Μια σειρά από support acts έχουν ανακοινωθεί για την περιοδεία τους, μεταξύ των οποίων οι Amyl And The Sniffers και οι Murlocs, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν κάποιοι από αυτούς θα τους συνοδεύσουν στις εμφανίσεις τους στην Αθήνα.

Εμείς τους περιμένουμε με μεγάλη αγωνία!

King Gizzard and the Lizard Wizard’s 2022 world tour dates:

Μάρτιος

19 – Buenos Aires, Lollapalooza Argentina

26 – São Paulo, Lollapalooza Brazil

27 – Bogotá, Festival Estereo Picnic

Απρίλιος

17 – Las Vegas, Event Lawn at Virgin Hotels Las Vegas

24 – San Luis Obispo, Madonna Inn

26 – Sonoma, Gundlach Bundschu

27 – Petaluma, Phoenix Theater

30 – Atlanta, Shaky Knees Festival

Μάιος

20 – Cleveland, Agora Theater

21 – Columbus, Express Live

22 – Millvale, Mr. Smalls Funhouse

24 – Rochester, Water Street Music Hall

25 – South Burlington, Higher Ground

26 – South Burlington, Higher Ground

31 – Athens (Greece), Gagarin 205

Ιούνιος

1 – Athens, Gagarin 205

3 – Barcelona, Primavera Sound

5 – Barcelona, Primavera In The City

6 – Barcelona, Primavera In The City

7 – Barcelona, Primavera In The City

9 – Barcelona, Primavera Sound

11 – Mannheim, Maifeld Derby Festival

14 – Berlin, Tempodrom

18 – Miami (USA), Space Park

Ιούλιος

31 – Waterford, All Together Now

Αύγουστος

2 – Šibenik, St. Michael’s Fortress

3 – Šibenik, St. Michael’s Fortress

5 – Prague, Archa Theatre

7 – Vienna, Arena Wien

9 – Leipzig, Parkbühne

10 – Munich, Tonhalle

12 – Val de Bagnes, Rocklette, Palp Festival

18 – Paredes de Coura, Parades de Coura Festival

19 – Gueret, Check in Party Festival

20 – Saint-Malo, La Route du Rock Festival

23 – Cologne, E-Werk

24 – Hamburg, Markthalle

27 – Málaga, Canela Party

Οκτώβριος

2 – Berkeley, Greek Theatre

4 – Portland, Roseland Theater

5 – Vancouver, PNE Forum

6 – Seattle, Moore Theatre

10 – Colorado, Red Rocks

11 – Colorado, Red Rocks

14 – St Paul, Palace Theatre

15 – Chicago, Radius

16 – Detroit, Masonic Temple

18 – Toronto, History

19 – Montreal, L’Olympia

21 – New York City, Forest Hills Stadium

22 – Philadelphia, Franklin Music Hall

23 – Washington, The Anthem at the Wharf

24 – Asheville, Rabbit Rabbit

26 – Atlanta, The Eastern

27 – New Orleans, Orpheum Theater

31 – Oklahoma City, The Criterion