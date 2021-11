Οκτώ νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μιας συναυλίας του Travis Scott στο Astroworld festival, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στο Houston.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής, γύρω στις 9.15 το βράδυ και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Travis Scott, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο κόσμος άρχισε να συμπιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής του φεστιβάλ. Το περιστατικό είχε σαν αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός και να ποδοπατηθεί μεγάλο μέρος του κοινού.

17 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 11 από αυτά φαίνεται πως υπέστησαν καρδιακή προσβολή. Οι ηλικίες των 8 νεκρών κυμαίνονται από 14 μέχρι 27 ετών. Εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του event στο NRG Park, στο οποίο εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 50,000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle, ο Travis Scott σταμάτησε την εμφάνισή του αρκετές φορές όταν συνειδητοποίησε ότι οι fans του βρίσκονταν σε αναστάτωση μπροστά από τη σκηνή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν μάλιστα από τη μοιραία νύχτα, αρκετοί fans του φαίνεται πως σκαρφάλωσαν σε πλατφόρμες όπου βρίσκονταν κάμερες, στην προσπάθειά τους να καλέσουν για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Billboard, ωστόσο, ο Travis Scott ήδη συγκαταλέγεται σε αυτούς στους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την τραγική κατάληξη της συναυλίας του, ενώ μήνυση έχει υποστεί επίσης ο rapper Drake, αλλά και η εταιρία Live Nation. Όλοι τους κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια εις βάρος των μελών του κοινού με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους τους από τη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

NEWS ALERT: @AttorneyCrump has issued a statement & is representing victims in the aftermath of the Travis Scott Astroworld concert, including 21-year-old Noah Gutierrez who described a scene of chaos and desperation. pic.twitter.com/Tfo5EA4mVL