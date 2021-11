Έφυγε από τη ζωή ο Astro των UB40, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τα social media του συγκροτήματος το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου. Ο Astro ήταν μόλις 64 ετών.

Ο Astro, κατά κόσμον, Terence Wilson, έγινε μέλος των UB40 λίγο μετά τη δημιουργία τους, το 1978. Έχοντας πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους, οι UB40 συγκαταλέγονται στα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της Βρετανίας. Το lineup τους παρέμεινε σταθερό για δεκαετίες, μέχρι που οι Ali Campbell, Mickey Virtue και ο Astro αποχώρησαν για να δημιουργήσουν μια νέα version του group. Από το 2018, οι Campbell και Astro έπαιζαν μουσική μαζί υπό το όνομα UB40 featuring Ali Campbell & Astro.

Ο θάνατος του Astro έρχεται λίγους μήνες μετά από αυτόν του bandmate του, Brian Travis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.



We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy