Το νέο τους single με τίτλο “Shoshana Sleeping” μοιράστηκαν οι Jethro Tull, οι οποίοι φαίνεται πως επιστρέφουν στη δισκογραφία 18 ολόκληρα χρόνια μετά τον τελευταίο τους δίσκο. Η νέα δουλειά του ιστορικού συγκροτήματος θα τιτλοφορείται The Zealot Gene, ενώ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιανουαρίου.

Την περασμένη χρονιά, ο Ian Anderson είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια στους πνεύμονες, ενώ είχε δηλώσει επίσης ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες». Αργότερα είχε δηλώσει ότι πάσχει από ΧΑΠ, αναφέροντας πως για την ώρα η κατάστασή του είναι διαχειρίσιμη, εξηγώντας ωστόσο ότι σύντομα δεν θα μπορεί να τραγουδήσει.

Αυτό κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την κυκλοφορία του νέου δίσκου του συγκροτήματος, στον οποίο ο Anderson όπως πάντα τραγουδά και παίζει με μαεστρία φλάουτο.

Οι Jethro Tull επρόκειτο να κυκλοφορήσουν τον δίσκο το 2020, συνοδεύοντας την κυκλοφορία από μια περιοδεία, γεγονός που φυσικά δεν έγινε εφικτό εξαιτίας της πανδημίας.

Το lineup του συγκροτήματος αποτελείται αυτή τη στιγμή από τους Ian Anderson, τον κιθαρίστα, Joe Parrish-James, τον drummer, Scott Hammond, τον πιανίστα, John O’Hara και τον μπασίστα, David Goodier. Ο κιθαρίστας Florian Opahle συμμετείχε επίσης στις ηχογραφήσεις του δίσκου, δεν συγκαταλέγεται όμως στο επίσημο lineup.

Δείτε εδώ το βίντεο δια χειρός Thomas Hicks για το κομμάτι “Shoshana Sleeping”, το artwork του δίσκου, αλλά και το tracklist του:

01. Mrs. Tibbets

02. Jacob’s Tales

03. Mine Is the Mountain

04. The Zealot Gene

05. Shoshana Sleeping

06. Sad City Sisters

07. Barren Beth, Wild Desert John

08. The Betrayal of Joshua Kynde

09. Where Did Saturday Go?

10. Three Loves, Three

11. In Brief Visitation

12. The Fisherman of Ephesus