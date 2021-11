Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, Never Let Me Go, ανακοίνωσαν οι Placebo, μέσα από μια ανάρτησή τους στο Instagram. Οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα μπορούν να κάνουν pre-order για τον όγδοο δίσκο του συγκροτήματος από την Τρίτη 9 Νοεμβρίου στο official store τους.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το single του δίσκου με τίτλο “Surrounded By Spies”.

Κατά τα διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του, ο frontman Brian Molko ανέφερε ότι το συγκρότημα είχε ήδη τελειώσει τις ηχογραφήσεις του δίσκου πριν από την πανδημία. «Είχαμε πολύ τρέξιμο και μετά συνέβη όλο αυτό, γι’ αυτό και καθυστερήσαμε σχεδόν δύο χρόνια να βγάλουμε τον δίσκο» δήλωσε. «Το ξέρω ότι είναι εκνευριστικό για τους θαυμαστές μας. Ήταν εξίσου εκνευριστικό και για εμάς, ωστόσο τουλάχιστον είχαμε την μουσική. Ξέραμε ότι το ‘χαμε» συμπλήρωσε.

Ο τραγουδιστής ανέφερε επίσης ότι οι Placebo είχαν αλλάξει κάπως το πως γράφουν τα κομμάτια τους, σε μια προσπάθεια «να μην το κάνουν εύκολο για τους εαυτούς τους».

«Έχω αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόβλημα βαρεμάρας. Ο Stefan [Olsdal, κιθαρίστας και μπασίστας του συγκροτήματος] αναφέρει συχνά ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ κανέναν που να βαριέται τόσο εύκολα – και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε».