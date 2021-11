Οι Foals επιστρέφουν στη δισκογραφία και μοιράζονται το video για το νέο τους κομμάτι με τίτλο “Wake Me Up”. Το video σκηνοθέτησε ο Dave East, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους δίσκου.

«Με το “Wake Me Up” ήθελα να γράψω ένα κομμάτι για το να μεταφέρεις τον εαυτό σου σε μια καλύτερη, ειδυλλιακή κατάσταση» ανέφερε ο Yannis Philippakis σε σχετικό δελτίο τύπου. «Νομίζω όλοι είχαμε το αίσθημα τους τελευταίους 18 μήνες ότι βρισκόμαστε σε ένα περίεργο όνειρο εν μέσω πυρετού, πράγμα που ήταν εντελώς σουρεαλιστικό, αλλά σίγουρα μας επηρέασε πολύ. Νομίζω ότι όλοι μας ευχόμασταν να ξυπνούσαμε αλλού σε κάποιες φάσεις» συμπλήρωσε.

Ο νέος δίσκος των Foals θα αποτελέσει το follow-up του two-part δίσκου τους από το 2019 με τίτλο Everything Not Saved Will Be Lost.

Ακούστε εδώ το “Wake Me Up”: