Τη γνώμη ότι «δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση ή διάλογος για τα εμβόλια εξαιτίας της cancel culture» εξέφρασε η Madonna σε πρόσφατη συνέντευξή της. Μιλώντας στον Jeremy O Harris για το V Magazine, η βασίλισσα της ποπ ανέφερε ότι ο φόβος του να στιγματιστεί κανείς λόγω των απόψεών του είναι και ο παράγοντας που δυσχεραίνει την όλη συζήτηση γύρω από τα εμβόλια για τον COVID.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο θέμα όταν ερωτήθηκε που βρίσκει κανείς ειρήνη σε έναν κόσμο χτυπημένο από μια πανδημία. Η ίδια ανέφερε: «Είναι ενδιαφέρον, γιατί η ειρήνη είναι υποκειμενική. Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος σκέφτεται για την πανδημία, ας πούμε, ότι δηλαδή ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση ή πόλωση μπροστά στη σκέψη ότι βρίσκεσαι είτε σε αυτήν είτε στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση, δεν υπάρχει διάλογος».

Η ίδια συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή κανείς δεν επιτρέπεται να εκφράσει τη γνώμη του. Κανείς δεν επιτρέπεται να πει αυτό που πραγματικά σκέφτεται για διάφορα ζητήματα εξαιτίας του φόβου της ακύρωσης, της cancel culture. Στην cancel culture, το να διαταράξει κανείς την ειρήνη είναι μια πράξη προδοσίας».

Όταν ο Harris της απάντησε ότι η cancel culture δεν είναι τόσο τρομακτική όσο μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν, η Madonna απάντησε: «Το θέμα είναι στο ότι όσο πιο ήσυχος γίνεσαι, τόσο πιο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Με το να το βουλώνουμε τελείως, δίνουμε περισσότερη δύναμη». Η Madonna πρόσθεσε επίσης ότι φοβάται τη λογοκρισία.

Η φωτογράφηση που συνόδευσε τη συνέντευξή της στο περιοδικό δέχθηκε σφοδρές κριτικές λόγω της σύνδεσής της με το κρεβάτι στο οποίο βρέθηκε η Marilyn Monroe όταν βρήκε τραγικό θάνατο στα 36 της χρόνια. Η ίδια, ωστόσο, δεν έχει τοποθετηθεί γύρω από το ζήτημα.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij