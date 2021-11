Το “Fall In Love At Christmas” αποτελεί συνεργασία της τραγουδίστριας με τον Khalid, ενώ η ίδια ανέφερε ότι «οι εορτασμοί αυτής της χρονιάς πρέπει να ξεκινήσουν χθες»

Ένα ολοκαίνουριο εορταστικό κομμάτι για τα Χριστούγεννα πρόκειται να κυκλοφορήσει η Mariah Carey, στο οποίο θα συνεργαστεί με τον Khalid. Το “Fall In Love At Christmas” πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ σε αυτό θα συμμετέχει επίσης ο διευθυντής χορωδίας και gospel τραγουδιστής, Kirk Franklin.

Το preview 30 δευτερολέπτων που έχει ήδη κυκλοφορήσει για το κομμάτι φανερώνει ότι πρόκειται για μια μπαλάντα με R&B στοιχεία, με τους Carey και Khalid να τραγουδούν μαζί στο ρεφραίν.

Η Carey μοιράστηκε επίσης με τους θαυμαστές της ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο ανακοινώνει την έναρξη της εορταστικής περιόδου σπάζοντας κολοκύθες με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ-ζαχαρωτό. Στο βίντεο το soundtrack δεν είναι άλλο από το κλασικό πλέον κομμάτι της από το 1994, “All I Want For Christmas Is You”.