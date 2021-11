Το κομμάτι “Follow Me Around” γράφτηκε το 1997 και πρόκειται να συμπεριληφθεί στον επικείμενο δίσκο της μπάντας με τίτλο Kid A Mnesia.

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι από την εποχή του OK Computer έδωσαν στη δημοσιότητα οι Radiohead, το οποίο πρόκειται να συμπεριληφθεί στον επικείμενο δίσκο της μπάντας με τίτλο Kid A Mnesia. Το Kid A Mnesia αποτελεί την επανέκδοση των Kid A και Amnesiac, μαζί με έναν bonus δίσκο με τίτλο Kid Amnesiae, που θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο ως τώρα υλικό από τα album sessions του συγκροτήματος εκείνης της περιόδου.

Το “Follow Me Around” γράφτηκε το 1997 και έχει ερμηνευθεί ζωντανά ελάχιστες φορές από τους Atoms For Peace και τους Thom Yorke και Jonny Greenwood κατά τη διάρκεια ενός live session το 2017. Παρά το γεγονός ότι το κομμάτι δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα ποτέ, αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ταινία των Radiohead από το 1998 με τίτλο Meeting People Is Easy.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στο Fukuoka Crossing Hall της Ιαπωνίας και έγινε διαθέσιμο στο κοινό στις 31 Οκτωβρίου, όταν το συγκρότημα ανέβασε στο YouTube ένα video clip για αυτό, σε σκηνοθεσία δια χειρός Guy Pearce.

Δείτε εδώ το βίντεο για το “Follow Me Around”:

Και μια παλιότερη ζωντανή εκτέλεση του κομματιού: