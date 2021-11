Στην εισαγωγή του στο Rock & Roll Hall of Fame βοήθησε ο Barack Obama τον δημοφιλή rapper, Jay-Z, μιλώντας παράλληλα για τους τρόπους με τους οποίους αυτός τον ενέπνευσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τίμησε τον Jay-Z με την εισαγωγή του στο Rock & Roll Hall of Fame μετά από αυτή εξίσου σημαντικών καλλιτεχνών της σκηνής, όπως ο Notorious B.I.G., ο Tupac, οι N.W.A. και οι Public Enemy.

Ο Obama ανέφερε στον λόγο το: «Κατέφυγα στους στίχους του Jay-Z σε πολλές διαφορετικές στιγμές στη ζωή μου. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία και η ενσάρκωση του Αμερικανικού ονείρου, ενός ονείρου που έχει βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα και για άλλους νέους ανθρώπους σαν αυτόν».

Μετά τον λόγο του Obama παρουσιάστηκε ένα video montage με τους Beyoncé, Rihanna, Chris Rock, David Letterman, Queen Latifah, Lin-Manuel Miranda, Diddy και Jamie Foxx, όπου όλοι τους ερμηνεύουν μερικούς από τους καλύτερους στίχους του Jay-Z. Τελευταία εμφανίζεται σε αυτό η μεγαλύτερη κόρη του, Blue Ivy, ερμηνεύοντας τους στίχους του “Ride Or Die”.

Τον Jay-Z καλωσόρισε στη σκηνή ο κωμικός Dave Chappelle. Ο ίδιος, ευχαρίστησε τη μητέρα του, Gloria Carter, όπως και τον συνιδρυτή της Roc-A-Fella Records, Dame Dash.

Former President Barack Obama helped induct Jay-Z into the Rock and Roll Hall of Fame this evening pic.twitter.com/zJXEAQ7vNg