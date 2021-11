Τους Kraftwerk τίμησε ο Pharrell στην φετινή τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, οι οποίοι βραβεύθηκαν με το Music Excellence Award. Στην τελετή προβλήθηκε επίσης ένα video tribute με τον Martin Gore των Depeche Mode, τον James Murphy των LCD Soundsystem, τον Philip Oakey των Human League και τον Darryl McDaniels των Run-DMC.

Στη φετινή τελετή του Rock & Roll Hall of Fame τιμήθηκαν επίσης με Music Excellence Awards οι LL Cool J, Billy Preston και Randy Rhoads. Eminem εμφανίστηκε με τον LL για μια ερμηνεία του “Rock the Bells” ενώ οι Taylor Swift και Jennifer Hudson τίμησαν την Carole King ερμηνεύοντας κομμάτια της, με αφορμή τη δεύτερη ένταξή της στο Hall of Fame, αυτή τη φορά ως solo artist.