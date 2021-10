Μια guest εμφάνιση στο σόου του Stephen Colbert έκανε ο Bruce Springsteen, ο οποίος ερμήνευσε το “The River” σε μια acoustic performance. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός συζήτησε επίσης με τον Colbert για τη φιλία του με τον Barack Obama, ενώ έδειξε επίσης την ιστορική σήμερα κιθάρα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του Born to Run.

Ο Springsteen πρόκειται να κυκλοφορήσει το The Legendary 1979 No Nukes Concerts, ένα concert film και ένα live album, από τη συναυλία του ίδιου και της E Street Band, που έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου του 1980. Ο Colbert έδειξε μάλιστα ένα απόσπασμα της ταινίας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ ο Springsteen συζήτησε για εκείνη την περίοδο της ζωής του.

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από την εκπομπή:

Here's a special performance from @springsteen as he sings “The River” on The Late Show! #LSSC pic.twitter.com/aj2mhJVh0g — The Late Show (@colbertlateshow) October 26, 2021

TONIGHT! The Boss @springsteen is here and he brought a very special instrument for show & tell. #SpringsteenOnLSSC pic.twitter.com/zWPJmFCSPC — The Late Show (@colbertlateshow) October 26, 2021