Τα νεύρα του tour manager του John Lydon στάθηκαν η αφορμή για την ακύρωση μιας συναυλίας του καλλιτέχνη στη Γλασκόβη, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου ως μέρος της I Could Be Wrong, I Could Be Right book tour του ίδιου.

Η συναυλία φαίνεται πως ακυρώθηκε «εξαιτίας της αγριότητας και του εκφοβισμού» από την πλευρά του tour manager του Lydon.

«Δυστυχώς, λόγω της αγριότητας και του εκφοβισμού που έχουν υποστεί διάφορα μέλη του προσωπικού μας από τον tour manager του John Lydon, η αποψινή συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί» ανέφερε ανάρτηση του Pavilion Theatre.

«Οι ημέρες που τέτοιου είδους συμπεριφορές ήταν ανεκτές έχουν παρέλθει προ πολλού. Έχουμε μηδενική ανοχή ως προς ζητήματα κακοποίησης, τόσο σωματικής, όσο και λεκτικής, και αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται εδώ και δύο εβδομάδες. Λυπόμαστε αν αυτή η απόφαση σας επηρεάζει με κάποιον τρόπο, όμως ως εταιρία δεν θα ανεχθούμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά προς το προσωπικό μας από κανέναν» συνέχιζε η ανακοίνωση.

Τόσο ο Lydon, όσο και η ομάδα του δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

John Lydon's event in Glasgow cancelled this evening - the venue cites "the aggression and intimidation made to various members of my staff by John Lydon's tour manager". pic.twitter.com/XsfYS83oYH — Dave Haslam (@Mr_Dave_Haslam) October 25, 2021