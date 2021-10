Δύο ακόμη κομμάτια από το soundtrack του Power Of The Dog της Jane Campion μοιράστηκε ο Jonny Greenwood, ο οποίος επιμελείται το original score του δραματικού western. Τα “West” και “25 Years” ακούγονται στην ταινία, η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Νοεμβρίου, προτού γίνει διαθέσιμη στο Netflix την 1η Δεκέμβρη.

Βασισμένη στο ομώνυμο λογοτεχνικό βιβλίο του Thomas Savage από το 1967, η ταινία εκτυλίσσεται το 1925 στην Montana, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Benedict Cumberbatch.

Το Power of the Dog αποτελεί το δεύτερο film score του Jonny Greenwood για αυτή τη χρονιά, καθώς ο ίδιος συνέθεσε και το soundtrack της biopic ταινίας του Pablo Larraín για την πριγκίπισσα Diana, με τίτλο Spencer. Τον προηγούμενο μήνα, μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα το κομμάτι “Crucifix” από την ταινία.

Από το 2003, ο Greenwood έχει συνθέσει τη μουσική για αρκετές ακόμη ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των There Will Be Blood, Inherent Vice και Phantom Thread του Paul Thomas Anderson.

Ακούστε εδώ τα “West” και “25 Years”: