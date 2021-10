Το “Come To The Ball” θα περιλαμβάνεται στην επανέκδοση του Tattoo You για την 40 η επέτειο από την κυκλοφορία του δίσκου

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι Rolling Stones, με τίτλο “Come To The Ball”. Το “Come To The Ball” θα περιλαμβάνεται στην επανέκδοση του Tattoo You για την 40η επέτειο από την κυκλοφορία του δίσκου.

Το Tattoo You περιλαμβάνει 9 extra κομμάτια ως τμήμα του δίσκου Lost & Found: Rarities, τα οποία και ηχογραφήθηκαν την ίδια περίοδο με αυτό.

Το “Come To The Ball” έγραψαν οι Mick Jagger και Keith Richards, ενώ αυτό ηχογραφήθηκε σε παραγωγή δια χειρός Jimmy Miller, ο οποίος βρίσκεται επίσης πίσω από δίσκους του συγκροτήματος όπως τους Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers και Exile On Main St..

Ακούστε εδώ το “Come To The Ball”: