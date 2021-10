Την τελευταία τους διασκευή από το cover album τους με τίτλο Imposter μοιράστηκαν ο Dave Gahan και οι Soulsavers. Αυτή δεν είναι άλλη από το κομμάτι “The Dark End Of The Street”, το οποίο και έγραψαν οι Chips Moman και Dan Penn πίσω στο 1966. Το “The Dark End Of The Street” έχει ερμηνευθεί στο παρελθόν από τους Aretha Franklin, Dolly Parton, Elvis Costello και τον Frank Black.

Σε αυτή του την εκδοχή, ο Gahan με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Rich Machin, έδωσαν μια bluesy πνοή.

Η προηγούμενη διασκευή που δόθηκε στη δημοσιότητα από άλμπουμ Imposter ήταν αυτή του “Metal Heart” της Cat Power. Οδίσκος ηχογραφήθηκε σε παραγωγή Gahan και Machin τον Νοέμβριο του 2019 στα Shangri-La studios του Rick Rubin στο Malibu της California. Το Imposter πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από την Columbia, ενώ ο Dave Gahan και οι Soulsavers πρόκειται να δώσουν από κοινού συναυλίες το επόμενο διάστημα.

Ακούστε εδώ τη διασκευή του “The Dark End Of The Street”: