Μια νέα αμερικανική περιοδεία ανακοίνωσαν οι Gang of Four, με αφορμή την κυκλοφορία της συλλογής τους με τη μουσική του συγκροτήματος από την περίοδο 1977-1981.

Στη νέα περιοδεία του βρετανικού συγκροτήματος θα συμμετέχει ο πρώην κιθαρίστας των Slint, David Pajo, που θα αντικαταστήσει το ιδρυτικό μέλος τους, Andy Gill, που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020. Ο μπασίστας των Gang of Four, Dave Allen, δεν προβλέπεται να συμμετάσχει για προσωπικούς λόγους και παρά το γεγονός ότι συνεχίζει κανονικά στο συγκρότημα. Στη θέση του θα βρεθεί η Sara Lee, η οποία συμμετείχε στους Four τη δεκαετία του ’80.

Μετά τον θάνατο του Andy Gill, οι Gang of Four κυκλοφόρησαν δύο Eps, στα οποία περιέχονται και μερικές από τις τελευταίες του ηχογραφήσεις. Τον Μάιο του 2020 κυκλοφόρησε επίσης ένα tribute άλμπουμ στη μνήμη του, με συμμετοχές των Tom Morello, Serj Tankian, Helmet και Warpaint.

Η περιοδεία του συγκροτήματος θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022 από την Minneapolis και θα ολοκληρωθεί στο Vancouver.

Δείτε εδώ τις ημερομηνίες της περιοδείας τους:

03-01 Minneapolis, MN - Varsity

03-02 Chicago, IL - Bottom Lounge

03-03 Detroit, MI - Magic Bag

03-04 Toronto, Ontario - Horseshoe

03-06 Somerville, MA - Crystal Ballroom

03-07 Brooklyn, NY - Brooklyn Made

03-08 Philadelphia, PA - Underground Arts

03-09 Washington, D.C. - Black Cat

03-11 Atlanta, GA - Masquerade Hall

03-12 Nashville, TN - Exit/In

03-14 Austin, TX - Mohawk

03-15 Houston, TX - Warehouse Live Studio

03-16 Dallas, TX - Granada

03-18 Phoenix, AZ - Last Exit Live

03-19 Los Angeles, CA - Roxy

03-20 San Diego, CA - Casbah

03-21 San Francisco, CA - Independent

03-22 Seattle, WA - Neumos

03-23 Portland, OR - Rev Hall

03-25 Vancouver, British Columbia - Fortune Sound Club