Μια νέα περιοδεία ανακοίνωσαν οι Ride εν όψει της 30ης επετείου από την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους δίσκου, Nowhere.

Το Nowhere κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου του 1990 από την Creation Records και περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια της shoegaze μπάντας, όπως τα “Vapour Trail” και “Kaleidoscope”.

Οι Ride πρόκειται να ξεκινήσουν την περιοδεία τους λίγο αργότερα, εξαιτίας φυσικά της πανδημίας, ξεκινώντας τις συναυλίες τους τον Απρίλιο του 2022.

Η περιοδεία θα διεξαχθεί για την ώρα στην Αγγλία, ξεκινώντας στις 21 Απριλίου από το Sheffield.

Όλα τα άλμπουμ των Ride πρόκειται επίσης να επανακυκλοφορήσουν από την Wichita μέσα στην επόμενη χρονιά.

Δείτε εδώ τις μέχρι τώρα ημερομηνίες της περιοδείας:

Απρίλιος 2022

21 – Foundry, Sheffield

22 – Waterfront, Norwich

23 – O2 Academy, Oxford

24 – Marble Factory, Bristol

26 – SWG3, Glasgow

27 – Boiler Shop, Newcastle

28 – O2 Ritz, Manchester

29 – The Roundhouse, London

