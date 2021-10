Με την κυκλοφορία του Music for Psychedelic Therapy να είναι προγραμματισμένη από την Domino για τις 12 Νοεμβρίου (ψηφιακά και σε CD) και τις 11 Φεβρουαρίου (για το LP), ο Jon Hopkins μοιράστηκε με το κοινό ένα απόσπασμα που περιλαμβάνει δύο νέα κομμάτια από το δεύτερο μισό του δίσκου.

«Είναι καιρός να μοιραστώ τη μουσική που βρίσκεται στην καρδιά αυτού του δίσκου» ανέφερε ο Hopkins σε συνέντευξη τύπου για τον νέο δίσκο. «Αυτό είναι όλο για μένα. Ό, τι υπάρχει σε αυτόν τον δίσκο είναι τόσο συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα κομμάτια του, που βγάζει περισσότερο νόημα να τα κυκλοφορήσω έτσι από το να τα χωρίσω ένα ένα. Γι’ αυτό και έφτιαξα ένα απόσπασμα από δύο μεγάλες στιγμές του δεύτερου μισού του δίσκου, που περιλαμβάνει τα κομμάτια “Love Flows Over Us in Prismatic Waves” και “Deep in the Glowing Heart”.

Ακούστε εδώ το απόσπασμα από το Music for Psychedelic Therapy: