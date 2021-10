Σε μία νέα του συνέντευξη, ο Paul McCartney ξεκαθάρισε ποιος ευθύνεται τελικά για τη διάλυση των Beatles, αναφέροντας πως τελικά ο John Lennon ήταν αυτός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους.

Οι Beatles διαλύθηκαν πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, με τους McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr να χωρίζουν τους δρόμους τους. Για πολλά χρόνια ο Paul McCartney φερόταν να είναι αυτός που ευθύνεται για τον χωρισμό του συγκροτήματος, εξαιτίας κυρίως του ότι εκείνος ήταν αυτός που απάντησε θετικά το 1970 στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου για το αν οι Beatles είχαν διαλυθεί.

Μιλώντας όμως πρόσφατα στην εκπομπή This Cultural Life του BBC Radio 4, ο McCartney ξεκαθάρισε πως είχαν τελικά τα πράγματα, αναφέροντας μάλιστα πως ο ίδιος δεν επιθυμούσε να σταματήσει η πορεία των Beatles. «Αυτή ήταν η μπάντα μου, η δουλειά μου, ο τρόπος ζωής μου, γι’ αυτό και ήθελα να συνεχίσουμε» ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο McCartney εξήγησε επίσης το γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη σύγχυση ως προς το ποιος έφερε την ευθύνη για τον χωρισμό του συγκροτήματος, αναφέροντας πως ο manager τους, Allen Klein, τους είχε συστήσει να παραμείνουν σιωπηλοί μέχρι να διευθετηθούν κάποιες επαγγελματικές συμφωνίες τους.

«Για μερικούς μήνες έπρεπε να προσποιούμαστε» ανέφερε ο McCartney. «Ήταν περίεργο γιατί ξέραμε πως ήταν το τέλος των Beatles, όμως δεν μπορούσαμε έτσι απλά να αποσυρθούμε».

Στο τέλος απλά έτυχε ο McCartney να ήταν αυτός που θα έκανε γνωστό το τι είχε συμβεί. «Είχα κουραστεί να κρύβομαι» ανέφερε στη συνέντευξη.

Ο McCartney πιστεύει ότι ο χωρισμός των Beatles ήταν αναπόφευκτος λόγω του Lennon. «Εκείνος ήθελε να πηγαίνει στο Amsterdam και να αράζει σε ένα κρεβάτι για μια εβδομάδα για την παγκόσμια ειρήνη. Δεν μπορούσες να το αμφισβητήσεις αυτό».

Αν ο Lennon δεν είχε αποχωρήσει από τους Beatles, ο McCartney πιστεύει ότι το μουσικό τους ταξίδι θα είχε συνεχίσει. «Όμως ο John είχε ξεκινήσει τότε μια νέα ζωή με τη Yoko. Ο John πάντα ήθελε κάπως να κάνει ένα διάλειμμα από ολόκληρη την κοινωνία, γιατί τον είχε μεγαλώσει η θεία του η Mimi, που ήταν ιδιαίτερα καταπιεστική, γι’ αυτό πάντα προσπαθούσε να απελευθερωθεί».

Η συνέντευξη του McCartney στο This Cultural Life θα κάνει πρεμιέρα στα ερτζιανά στις 23 Οκτωβρίου, ενώ λίγο καιρό μετά, στις 2 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του με τίτλο “The Lyrics: 1956 To The Present”.

Επιπλέον, τον επόμενο μήνα θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ ένα ντοκιμαντέρ για τους Beatles με τίτλο The Beatles: Get Back. Η ταινία επικεντρώνεται στη δημιουργία του Let It Be, ενώ θα περιέχει και ολόκληρη την τελευταία συναυλία τους στο London’s Savile Row rooftop.

Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 3 επεισόδια δύο ωρών το καθένα, ενώ αυτά πρόκειται να προβληθούν στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου.