Επανακυκλοφορεί το Still των Joy Division, 40 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Ο compilation δίσκος θα είναι ξανά διαθέσιμος σε βινύλιο από τις 11 Φεβρουαρίου του 2022, μετά τις επανακυκλοφορίες των κλασικών Unknown Pleasures και Closer.

Το Still πρόκειται να κυκλοφορήσει σε limited edition reissue με μπορντό sleeve και διάφανο βινύλιο, ενώ θα είναι διαθέσιμο προς αγορά μόνο μέσω του official store των New Order.

Το Still είναι το compilation άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 1981 μετά τον θάνατο του frontman τους, Ian Curtis.

Ο δίσκος περιείχε studio υλικό που δεν είχε κυκλοφορήσει ως τότε, δύο κομμάτια που δεν υπήρχαν σε άλλες δισκογραφικές δουλειές των Joy Division (τα “Dead Souls” και “Glass”), αλλά και ένα live recording της τελευταίας συναυλίας του συγκροτήματος στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, όπου ερμήνευσαν για πρώτη και για τελευταία φορά το “Ceremony”. Το κομμάτι θα κυκλοφορούσε μετά ως το ντεμπούτο single των New Order το 1981.

Δείτε εδώ την tracklist του δίσκου:

Side A

‘Exercise One’

‘Ice Age’

‘The Sound Of Music’

‘Glass’

‘The Only Mistake’

Side B

‘Walked In Line’

‘The Kill’

‘Something Must Break’

‘Dead Souls’

‘Sister Ray’

Side C

‘Ceremony’

‘Shadowplay’

‘Means To An End’

‘Passover’

‘New Dawn Fades’

‘Twenty Four Hours’

Side D

‘Transmission’

‘Disorder’

‘Isolation’

‘Decades’

‘Digital’