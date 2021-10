Τη συνεργασία της με τον Max Martin και τον παραγωγό της Little Simz, Inflo, στον νέο της δίσκο αποκάλυψε η Adele στις συνεντεύξεις της στην Βρετανική και την Αμερική Vogue που κυκλοφορούν αυτόν τον μήνα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επιβεβαίωσε επίσης το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν guest συνεργασίες στην καινούρια δισκογραφική της δουλειά.

Ο Σουηδός Max Martin, έχει δουλέψει με τους Taylor Swift, Coldplay, The Weeknd και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες, ενώ στην παραγωγή του δίσκου συμμετέχουν ο Σουηδός συνθέτης Shellback, και ο παραγωγός Ludwig Göransson που έχει βραβευθεί με Oscar για τη μουσική του στην ταινία Black Panther.

Στη νέα δουλειά συμμετέχει επίσης ο Inflo, Βρετανός παραγωγός που βρίσκεται πίσω από δουλειές των Little Simz και Michael Kiwanuka, ενώ είναι επίσης μέλος της SAULT collective., αλλά και ο Tobias Jesso Jr., ο οποίος σύμφωνα με την Adele κρύβεται πίσω από ένα κομμάτι του δίσκου που θυμίζει κάτι από Édith Piaf.

Στη συνέντευξή της η Adele αναφέρθηκε στο ότι εμπνεύστηκε από τις μουσικές των Tyler, the Creator και Skepta για τη νέα της δουλειά, η οποία σύμφωνα με την ίδια είναι η πιο προσωπική της ως σήμερα.

Η Adele μοιράστηκε επίσης πρόσφατα ένα preview-έκπληξη του πρώτου single του δίσκου με τίτλο “Easy On Me” μέσα από ένα Insta Live session. Το track θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 15 Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ το preview:

.@Adele just previewed her new single, “Easy On Me,” on IG Live.



🗓: 10.15



pic.twitter.com/toI0Yg7P3C