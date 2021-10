Μια μυστική συναυλία έδωσε η Madonna την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, η οποία ολοκληρώθηκε με την ίδια να την μεταφέρει στους δρόμους του Harlem. Η συναυλία δόθηκε με αφορμή την κυκλοφορία της νέας concert film της δημοφιλούς τραγουδίστριας με τίτλο Madame X, η οποία κυκλοφόρησε επίσης την Παρασκευή και καταγράφει την πρόσφατη περιοδεία της για τον 14ο δίσκο της καριέρας της.

Ξεκινώντας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η pop star μίλησε στο W Magazine όπου ανέφερε ότι «ήθελε να τιμήσει το Harlem με μια ιδιαίτερη performance της, καθώς αυτός είναι ο τόπος γέννησης του James Baldwin, η αιώνια μούσα της και μεγάλη πηγή έμπνευσης για την ταινία της». «Ήθελα να εμφανιστώ σε αυτήν την ιστορική γειτονιά, να μοιραστώ τη μουσική μου και να συνδεθώ με τους περίφημους καλλιτέχνες που έζησαν και μοιράστηκαν τα όνειρά τους εδώ» συμπλήρωσε η Madonna.

Η Madonna εμφανίστηκε σε ένα club της περιοχής με μια μπάντα, προτού βγει στον δρόμο για να τραγουδήσει το “Like A Prayer” μέσα από ένα μεγάφωνο.

not Madonna leading an entire secret show audience out of the venue in Harlem toward an actual church while singing “Like A Prayer” pic.twitter.com/knKGgsKFjX

I just marched through the streets of Harlem with Madonna singing Like a Prayer. What else am I supposed to live for in life after that? pic.twitter.com/7TTyKDGFUx