Ένα νέο ντοκιμαντέρ όπου ο Thom Yorke συζητά για τα εξώφυλλα των δίσκων τους μοιράστηκαν πρόσφατα οι Radiohead. Στο βίντεο, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος συζητά με τον καλλιτέχνη Stanley Donwood, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν για πολλά από τα εξώφυλλα των δίσκων των Radiohead, αλλά και για πολλά ακόμη visual elements κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Το βίντεο κυκλοφόρησε ως preview για τη δημοπρασία του οίκου Christie’s που θα γίνει σε λίγο καιρό, η οποία θα περιλαμβάνει έξι έργα του Donwood από την εποχή του Kid A.

Οι Radiohead πρόσφατα ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός reissue του Kid A και του Amnesiac, που περιλαμβάνει επίσης ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος υλικό. Ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος από τις 5 Νοεμβρίου, ενώ ήδη από τον Σεπτέμβρη έχει κυκλοφορήσει το archival track τους με τίτλο “If You Say the Word”.

Δείτε εδώ το βίντεο όπου ο Thom Yorke συνομιλεί με τον Stanley Donwood: