"When n****s hear that Eminem on that motherfucker, that’s just a whole other level"

Υπονοούμενα για μια νέα συνεργασία με τον Eminem άφησε πρόσφατα ο Snoop Dogg. Ο rapper εμφανίστηκε στον hip hop ραδιοφωνικό σταθμό του Eminem το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου μίλησε με τον Too $hort, μέλος του rap supergroup, Mt. Westmore, στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο και που πρόκειται να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του δίσκο αυτή τη χρονιά.

Στους Mt. Westmore συμμετέχουν οι Snoop Dogg, E-40, Too Short και Ice Cube, και ο Snoop Dogg ανέφερε στη ραδιοφωνική εκπομπή λεπτομέρειες τόσο για τον επερχόμενο δίσκο, όσο και για τη συμμετοχή του Eminem σε αυτόν.

“When n****s hear that Eminem on that motherfucker, that’s just a whole other level” ανέφερε ο δημοφιλής rapper ενθουσιασμένος.

Τη συνεργασία επιβεβαίωσε στη συνέχει ο DJ Whoo Kid, που παρουσιάζει την εκπομπή The Whoolywood Shuffle στον ραδιοφωνικό σταθμό Shade 45.

Ο Snoop Dogg και ο Eminem δεν θα συνεργαστούν μόνο δισκογραφικά το 2022, αφού τότε προβλέπεται να εμφανιστούν μαζί και στο Super Bowl LVI Pepsi halftime show στις 13 Φεβρουαρίου, μαζί με τους Dr. Dre, Kendrick Lamar και Mary J. Blige. Θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες θα συνεργαστούν από κοινού σε κάτι.