Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή ο drummer και συνιδρυτής των The Beat, Everett Morton. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Twitter, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αίτια του θανάτου του.

Γεννημένος στις Δυτικές Ινδίες, ο Morton μετανάστευσε στο Birmingham της Αγγλίας και ίδρυσε το συγκρότημα The Beat με τον Dave Wakeling στα φωνητικά, τον Andy Cox στην κιθάρα και τον μπασίστα, David Steele. Η σύνθεση των Beat θα ολοκληρωνόταν με την προσθήκη των Ranking Roger, επίσης στα φωνητικά, και Saxa στο σαξόφωνο.

Την εποχή της ska revival των late 1970s, οι The Beat κατάφεραν να μπουν στο top 10 των βρετανικών charts με το ντεμπούτο τους single, ένα cover του κομματιού του Smokey Robinson με τίτλο “Tears of a Clown”. Ο πρώτος τους δίσκος μάλιστα με τίτλο I Just Can’t Stop It έγινε χρυσός.

Οι Beat κατάφεραν να συνοδεύσουν και να ανοίξουν σε διάφορες tour τους David Bowie, The Clash, The Police, Pretenders, R.E.M., The Specials και τους Talking Heads. Ωστόσο μετά το 1983 διαλύθηκαν.

Οι Morton και Saxa δημιούργησαν τότε τους International Beat, όσο οι Wakeling και Ranking Roger συνέχιζαν στους General Public. Μετά τη διάλυση των General Public στα late ’90s, οι Ranking Roger και Morton επανενώθηκαν με τα υπόλοιπα μέλη των Beat. Ταυτόχρονα, ο Wakeling δημιούργησε τους English Beat, οι οποίοι παρέμειναν ενεργοί μέχρι και το θάνατό του το 2019.