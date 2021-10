To The Tipping Point είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το Everybody Loves a Happy Ending του 2004

Οι Tears for Fears, το αγαπημένο duo αποτελούμενο από τους Roland Orzabal και Curt Smith επιστρέφουν με το πρώτο τους άλμπουμ εδώ και 17 χρόνια, με τίτλο The Tipping Point. Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από την Concord. Το συγκρότημα μοιράστηκε ήδη με το κοινό το πρώτο, ομώνυμο single του.

Ο δίσκος επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 2017 και οι Tears for Fears αναφέρθηκαν στην καθυστέρηση αυτή σε μια συνέντευξη τύπου: «Προτού πάνε όλα καλά με αυτόν τον δίσκο, όλα πήγαν χάλια. Μας πήρε χρόνια, αλλά κάτι καταφέρνουμε όταν λειτουργούμε μαζί» ανέφερε ο Orzabal.

Για τον νέο δίσκο, οι Tears for Fears συνεργάστηκαν με τον επί χρόνια συνεργάτη τους, Charlton Pettus, αλλά και τους παραγωγούς και συνθέτες Sacha Skarbek και Florian Reutter. Η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά είναι το Everybody Loves a Happy Ending του 2004. Την προηγούμενη χρονιά κυκλοφόρησαν επίσης ένα κομμάτι με τίτλο “I Love You But I’m Lost”, που συμπεριλήφθηκε στον greatest hits compilation δίσκο τους με τίτλο Rule the World. Επιπλέον συμμετείχαν σε μια co-headlining tour μαζί με τους Hall and Oates.

The Tipping Point:

1 No Small Thing

2 The Tipping Point

3 Long, Long, Long Time

4 Break the Man

5 My Demons

6 Rivers of Mercy

7 Please Be Happy

8 Master Plan

9 End of Night

10 Stay

11 Let It All Evolve [deluxe edition]

12 Secret Location [deluxe edition]

13 Shame (Cry Heaven) [deluxe edition]

Ακούστε εδώ το “The Tipping Point”: