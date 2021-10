Ένα νέο κομμάτι μοιράστηκαν οι Soft Cell με τίτλο “Bruises on My Illusions”, που θα περιλαμβάνεται στον νέο τους δίσκο, *Happiness Not Included.

Ο παραγωγός/instrumentalist της μπάντας, Dave Ball, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ότι το νέο single των Soft Cell είναι μια από τις πιο σκοτεινές μα και κινηματογραφικές pop στιγμές τους, μαζί με τους κλασικούς στίχους του Marc Almond.

Ο ίδιος ο Marc Almond πρόσθεσε: «Το “Bruises on My Illusions” είναι ένα mini film noir δια χειρός Soft Cell, ένα σκοτεινότερο “Bedsitter”».

Μαζί με την κυκλοφορία του “Bruises on My Illusions,” το duo ανακοίνωσε και την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ *Happiness Not Included, που θα είναι διαθέσιμο από τις 25 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την πρώτη δουλειά του Marc Almond και του Dave Ball από το Cruelty Without Beauty του 2002. Έχοντας κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα μετά το Cruelty Without Beauty, οι Soft Cell κυκλοφόρησαν τα κομμάτια “Northern Lights” και “Guilty (‘Cos I Say You Are’)” σε ένα compilation το 2018.

Ακούστε εδώ το “Bruises on My Illusions”: