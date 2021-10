Την κυκλοφορία ενός διπλού άλμπουμ το 2022 επιβεβαίωσαν οι Big Thief, του πέμπτου της καριέρας τους. Το δημοφιλές indie rock κουαρτέτο μοιράστηκε τα νέα σε συνέντευξή του στο Mojo, αναφέροντας πως ο δίσκος θα περιλαμβάνει 20 κομμάτια και ότι αυτός θα είναι διπλός.

Οι πολυγραφότατοι Big Thief κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ το 2019, ενώ τα κομμάτια του νέου τους δίσκου γράφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας 2βδόμαδης καραντίνας στα βροχερά δάση του Vermont. «Συσσωρεύτηκαν τόσα κομμάτια που μας άρεσαν, μπορεί και 50» ανέφερε η τραγουδίστριά τους, Adrianne Lenker.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε τέσσερα μέρη: στο Flying Cloud studio του Sam Evian στο Βόρειο κομμάτι της Νέας Υόρκης, στο Five Star Studio στην California, στο Studio in the Clouds στο Colorado και στο Press On στο Tucson της Arizona. Στο ρόλο του παραγωγού βρέθηκε ο drummer του συγκροτήματος, James Krivchenia.

«Παρατήρησα ότι αυτός ο δίσκος είναι πιο ανεβαστικός και αισιόδοξος, πράγμα αστείο αν σκεφτούμε τους καιρούς που διανύουμε» ανέφερε η Adrianne Lenker. «Υπάρχει περισσότερη αποδοχή του εαυτού μας και ολόκληρης της κατάστασης που βιώνουμε. Τα μυστήρια της ανθρωπότητας και πως αυτά ξεδιπλώνονται. Λογικά θα γράφω γι’ αυτά μέχρι να πεθάνω!» συμπλήρωσε.

Το διπλό άλμπουμ των Big Thief θα περιλαμβάνει τρία από τα πιο πρόσφατα singles τους: τα “Certainty”, “Little Things” και “Sparrow”, όπως και κάποια ακυκλοφόρητα ως τώρα live τους, τα “Spud Infinity” και “Red Moon”.