Έναν νέο δίσκο με τίτλο @0 επιμελήθηκαν οι Coldcut, με ambient ηχογραφήσεις παλιών και νέων καλλιτεχνών του είδους, συμπεριλαμβανομένων των Ryuichi Sakamoto και Suzanne Ciani. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από τη Ninja Tune και ποσοστό από τα έσοδά του πρόκειται να διατεθεί για την ενίσχυση δομών για την ψυχική υγεία.

Στο @0 περιλαμβάνονται επίσης κομμάτια των Steve Roach, Julianna Barwick, Laraaji και Kaitlyn Aurelia Smith, όπως και ένα rework ενός κομματιού των Sigur Rós από τον συνεργάτη του συγκροτήματος, Paul Corley.

Η συλλογή πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Ο Matt Black των Coldcut δήλωσε για τον δίσκο: «Το @0 αναφέρεται στις ακραίες καταστάσεις που έχω βιώσει πολλές φορές σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, όταν η ψυχολογική μου σταθερότητα δεν ήταν αυτονόητη και αισθανόμουν ότι οδεύω προς την κατάθλιψη ή και την μανία. Ανακάλυψα ότι η ambient μουσική, χωρίς να έχει τρελές απαιτήσεις, συχνά άνοιγε κάποιο χώρο και με την απαλή γοητεία της βοηθούσε στην αποτροπή της κατάπτωσης. Το @0 είναι ένα σημείο ισορροπίας».

Η Ninja Tune πρόκειται να δωρίσει το 50% των εσόδων του δίσκου στις οργανώσεις CALM (Campaign Against Living Miserably), Mind και Black Minds Matter.

Δείτε εδώ την tracklist της συλλογής:

01 Ryuichi Sakamoto: “Aqua (from Playing Piano for the Isolated)”

02 Double Cushion: “For Ignatz Karmelito”

03 Julianna Barwick: “Star Ray”

04 ANNA: “Another Dream”

05 Obay Alsharani: “Dream Within a Dream”

06 Daniel Pemberton / FSOL: “Behind the Eyes”

07 NDiPA X Flex Machina: “Bandra Tanpura” [ft. Sandeep Mishra]

08 ill-esha: “Sonata of Solitude”

09 Specimens: “Concrète Dreams”

10 Kaitlyn Aurelia Smith: “Mt Baker”

11 Skee Mask: “CG Drip”

12 Helena Hauff: “Thalassa”

13 Rovo / System 7: “Unseen Onsen (Translucent Mix)”

14 Coldcut: “The Fire Burns Out”

15 Sigur Rós: “Rembihnútur (Liminal re-work by Paul Corley)”

16 Imogen Heap: “The Happy Song (Coldcut Remix)”

17 Ned Scott (The Egg): “Patchwork”

18 Noodreem: “The Healing Light of Sound”

19 Suzanne Ciani: “Morning Spring”

20 James Heather: “And She Came Home (Strings Version)”

21 Nailah Hunter: “Sadko”

22 David Wenngren: “Pianoise”

23 A Winged Victory for the Sullen: “Beethoven 250”

24 Steve Roach: “The Drift Home”

25 Laraaji: “llusion of Time”

26 Yak Herder: “Otaku Reverse”

27 Mira Calix: “danaïdes”

28 FRKTL: “Rhododendron Forest Rescue”

29 Irresistible Force X Coldcut: “Autumn Leaves Return”

30 Coldcut X Mixmaster Morris: “@0 Mix”

Τα πρώτα κομμάτια του δίσκου: