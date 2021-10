Το βραβείο πολιτιστικής επιρροής απέσπασε ο Tyler, the Creator στα φετινά BET Hip Hop Awards, το οποίο του παρέδωσε ο LL Cool J. Ο Tyler, the Creator βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τη σημασία του hip-hop στη ζωή και για το πως αυτό άλλαξε την δική του, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε καλλιτέχνες που υπήρξαν έμπνευση γι’ αυτόν.

«Σίγουρα έχω δημιουργήσει το δικό μου μονοπάτι, αλλά είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που με βοήθησαν να καταλάβω ότι μπορούσα να το κάνω» ανέφερε στον λόγο του όταν πήρε το βραβείο στα χέρια του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ευχαρίστησε επίσης τους Q-Tip, André 3000, Chad Hugo, Pharrell, Kanye West, Missy Elliott, Busta Rhymes και Hype Williams για την έμπνευση που του προσέφεραν ως καλλιτέχνες.

Στο τέλος κοίταξε προς το κοινό, ενθαρρύνοντας νέους καλλιτέχνες όπως οι Baby Keem και Yung Bleu. «Συνεχίστε να εντυπωσιάζετε, συνεχίστε να κάνετε τα δικά σας» τους προέτρεψε.

Ο τελευταίος δίσκος του Tyler, the Creator, Call Me If You Get Lost, κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2021, ενώ απέσπασε επίσης το βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς. Ο Tyler, the Creator πρόκειται να ξεκινήσει περιοδεία για αυτόν μαζί με τους Kali Uchis, Vince Staples και Teezo το 2022.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο από τα BET Hip Hop Awards: