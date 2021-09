Το δεύτερο τραγούδι “Dreams at Midnight” από το πολυαναμενόμενο πλέον καινούργιο άλμπουμ των Madrugada, ξεχειλίζει από τη δημιουργική αισιοδοξία που συνεπήρε τη μπάντα μετά το ξανασμίξιμο της το 2019 στην περιοδεία, Industrial Silence Tour, όπου γιόρτασαν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ.

Η περιοδεία αυτή πυροδότησε τη δημιουργική φλέβα στο συγκρότημα και το αποτέλεσμα ήταν να μπουν στο στούντιο και να γράψουν ένα καινούργιο άλμπουμ - το Chimes At Midnight, που θα είναι η πρώτη νέα δισκογραφική τους δουλειά μετά από 14 χρόνια. Το άλμπουμ έχει ήδη ηχογραφηθεί και το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών μιξαρισμάτων. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιανουαρίου το 2022.

Ο μπασίστας Frode Jacobsen σχολιάζει: «Αρχίσαμε να το δουλεύουμε όταν ετοιμάζαμε τις βαλίτσες μας για να επιστρέψουμε σπίτι από το Λος Άντζελες όπου ηχογραφούσαμε το καινούργιο άλμπουμ. Στην αρχή ξεκίνησε σαν ένα country-soul κομμάτι, λίγο πιο αργό, λίγο ψυχεδελικό. Δουλέψαμε αρκετά την ενορχήστρωση και το ρεφρέν».

Και ο Sivert Høyem συμπληρώνει: «Λατρεύω αυτό το τραγούδι, για πολλούς λόγους. Είναι σαν να αποτίνει φόρο τιμής στο "The Kids are on Hight Street" και ήταν πολύ συγκινητικό που το ηχογραφήσαμε στο Sunset Sound στούντιο στο Λος Άντζελες, που ο αγαπημένος μας Jackson Browne ηχογράφησε πολλά άλμπουμ του. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτό το κομμάτι».

Ο ντράμερ της μπάντας Jon Lauvland Pettersen συμφωνεί: «Υπάρχει διάχυτη η ατμόσφαιρα της Δυτικής Ακτής, σίγουρα. Είναι ένας ύμνος στη ζωή, με μία μικρή δόση μελαγχολίας να το διαπερνά».

Το “Dreams at Midnight” κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά και των τριών. Και αυτό ισχύει και για τους στίχους.

Sivert: «είναι για μία γιορτή που τέλειωσε πριν το καταλάβουμε».

Jon: «το τραγούδι γεννά όμορφες εικόνες, ευγενική προσφορά του Sivert: No one talks about the love and sunshine when the first greys come creeping in / the songs that blew your mind an hour ago, now they're all pointless again « Κανείς δεν μιλάει για την αγάπη και τον ήλιο όταν τα πρώτα γκρίζα χρώματα αρχίζουν να τρυπώνουν/ τα τραγούδια που πριν από μία ώρα σε ενθουσίαζαν, τώρα μοιάζουν όλα άσκοπα ξανά ».

Frode: «το τραγούδι έχει αναφορές σε μια συγκεκριμένη εποχή και ένα συγκεκριμένο μέρος, δηλαδή το Όσλο στα τέλη της δεκαετίας του '90. Το πάρτι που δεν έπρεπε να πας, κράτησε λίγο παραπάνω».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά στην εκπληκτική φύση της πατρίδας τους, του Vesterålen, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας στο Αρχιπέλαγος της Nordland.

